Samsung Galaxy Note 7 wird Iris-Scanner erhalten

„Schau mir in die Augen Kleines“ – sicherlich wird dieser Satz nicht von dem Samsung Galaxy Note 7 gesprochen, aber so ähnlich könnte es beschrieben werden, wenn das Telefon seinem Nutzer tief in die Augen schaut. Denn das neue Galaxy Note 7 soll von Samsung neben einem Fingerabdrucksensor auch einen Iris-Scanner zur Nutzeridentifikation erhalten.

Samsung setzt auf „Blickkontakt“

Das neue Phablet aus Samsungs Galaxy Note-Serie setzt in Sachen Biometrie auf Blickkontakt, denn die Frontkamera kann auch als Irisscanner genutzt werden. Mit diesem Verfahren kann das Android-Gerät, mit dem 5,7-Zoll-Display entsperrt, oder eben als Alternative zum Fingerabdruck-Scan genutzt werden.

Der Sicherheitssensor soll sich von Augenfotos nicht täuschen lassen, wie Samsung bei der Vorstellung des Galaxy Note 7 verriet, das am 2. September für rund 850 Euro in den Handel kommt.

Die Ausstattung des Samsung Galaxy Note 7

Das Galaxy Note 7 ist auf professionelle Anwender ausgelegt und das spiegelt sich auch in dem verbauten Prozessor wider. Samsung setzt auf einen Prozessor mit acht Kernen, einem 4-GB-Arbeitsspeicher, 64 GB Flashspeicher, der mittels MicroSD-Karte auf bis zu 256 GB erweitert werden kann.

Der Bildschirm ist an beiden Seiten abgerundet und löst in QHD mit 2560 x 1440 Pixeln auf. Auf der Rückseite ist eine Kamera mit 12 MP Auflösung verbaut, die über eine besonders starke Lichtblende verfügt mit einer maximalen Öffnung für F1.7.

Die Frontknipse für Selfies und Videotelefonie ist ein ähnlich lichtstarkes Modell mit fünf Megapixeln. Der Akku ist 3500 mAh groß und beim Datenaustausch setzt Samsung auf den neuen USB-C-Anschluss. Beim Betriebssystem gibt es Android Marshmallow 6.0.

Wie ist es um den S-Pen bestellt?

Selbstverständlich ist auch das neue Samsung Galaxy Note 7 wieder mit einem S-Pen versehen, bei dem der Hersteller zudem eine Verbesserung des Stift-Papier-Gefühls verspricht. Der neue Stylus S-Pen weist eine kleinere Spitze auf, womit eine präzisere Bedienung gewährleistet sein soll. Durch die neuen Funktionen soll es dem Nutzer auch möglich sein, mit dem S-Pen direkt auf dem Display zu schreiben, ohne das Smartphone zu entsperren und zugleich Post-it-Notizen anzuheften. Weitere Funktionen sind die Textvergrößerung sowie eine direkte Übersetzung von Worten im Text.

Ansonsten kann das neue Galaxy Note 7 auch HDR-Filme auf dem QHD-Display abspielen und der Nutzer hat die Möglichkeit nebenbei mit der Funktion „Start Select“ direkt Filmszenen als animierte GIF-Grafik zu exportieren und mit Kommentaren, Labels oder Bildern zu versehen und zu teilen. Des Weiteren bietet der Iris-Scan eine weitere praktische Funktion: Sensible Daten werden in den neu angelegten „Secure Folders“ abgelegt und mit dem Iris-Scan gesichert. So kann nur der Nutzer selbst die von ihm gespeicherten Daten wieder freigeben.

