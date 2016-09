Samsung Galaxy Note 7: das nächste Smartphone-Highlight

Im August wird es die nächste Neuvorstellung geben: das Samsung Galaxy Note 7. Jetzt gibt es bereits das erste Bild von dem neuen Riesen-Smartphone, das von einem Blogger veröffentlicht wurde. Bei diesem handelt es sich angeblich um ein offizielles Pressebild des neuen Samsung Smartphone. Dadurch werden auch die Gerüchte bestärkt, dass Samsung tatsächlich eine Version überspringt (denn theoretisch wäre als nächstes Note erst mal das „Galaxy Note 6“ an der Reihe gewesen). Aber auch im Inneren gibt es kleine Änderungen, beim Design setzt Samsung aber auf das Altbewährte.

Das Bild des Galaxy Note 7 wurde von dem für gewöhnlich gut informierten US-Blogger Evan Blass via Twitter veröffentlicht. Durch das Bild wird deutlich, dass Samsung das Design seiner Phablet-Reihe nicht verändert, aber hier das gebogene Display der bisherigen Edge-Modelle übernimmt.

Samsung Galaxy Note7 in (from l to r) Black Onyx, Silver Titanium, and Blue Coral pic.twitter.com/QiePUEG9GP

