Mobile Friendliness in 2022 – Darauf ist zu achten

Unsere Welt wird nicht nur immer digitaler, sondern spielt sich auch immer mehr auf unserem Smartphone ab. Daher ist es für Anbieter von Webseiten und Apps wichtiger denn je, die Nutzer auf eine digitale Reise mitzunehmen, bei der sie stets an Bord bleiben wollen. Welche Trends sich da für das neue Jahr abzeichnen und wie diese umgesetzt werden können, versuchen wir euch im Folgenden grob zu skizzieren.

Warum ist es so wichtig den Nutzer auf Smartphones zu begeistern?

Kurz gesagt: Hier spielt die Musik. Das Smartphone ist nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile sogar weltweit das beliebteste Endgerät, wenn es um den Internetzugang geht. Daher sollten heutzutage Webseiten und Apps auch immer zuerst für Smartphones konzipiert werden, bevor an die Darstellung und Funktionsweise auf dem Computer gedacht wird. Dieser dominiert aber nach wie vor das Arbeitsleben und darf daher nicht vernachlässigt werden. Die Reihenfolge hat sich in den letzten Jahren aber umgekehrt.

Für Webseiten wichtig: Mobiles SEO nicht vergessen

Für Betreiber von Webseiten kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu, denn eine gut gestaltete mobile Seite kann auch positive Folgen für die eigene Platzierung bei Google oder anderen Suchmaschinen haben. So bekommt man hoffentlich mehr Nutzer auf die Seite und kann so Stück für Stück sein eigenes Geschäft weiterentwickeln. Wer sich hier nicht so auskennt oder Hilfe bei der Umsetzung braucht, der kann sich an passende Agenturen wenden, die mit entsprechenden SEO Leistungen punkten.

UI Trends in 2022: Was erwartet uns?

Doch auch in der Darstellung tut sich einiges. Vor allem Apps eröffnen hier vielfältige Möglichkeiten für Publisher und Anbieter von Dienstleistungen. Wagen wir einen Blick ins kommende Jahr und schauen wir, was uns 2022 erwarten könnte.

Trend 1: Mehr Storytelling

Nutzer wollen auch 2022 gerne auf der emotionalen Ebene angesprochen werden und das kann Storytelling ermöglichen. Der Weg ist oft das Ziel und vor allem bei Publishern liegen gute Storys daher im Trend. Doch auch Anbieter aus verschiedenen Gesprächen versuchen Ihre Produkte und Leistungen emotionaler mehr aufzuladen.

Vielleicht habt ihr das in der einen oder anderen App schon gesehen, dass mit einer dynamischen Welt Inhalte bereitgestellt werden. Vor allem beim Scrollen oder bei Datenmengen sind Effekte in 2022 voll im Trend. Wer will schließlich auch nur von oben nach unten durchscrollen und dabei nichts erleben?

Trend 3: Nahtloser Übergang zu anderen Funktionen

Nutzer wollen einfache Erlebnisse am Smartphone. Daher geht auch in der UI der Trend mehr zu einem nahtlosen Übergang, selbst wenn das eine Verknüpfung mit anderen Diensten bedeutet. So setzen Online-Shops bereits auf mehr Möglichkeiten zum schnellen Bezahlen und Banken auf eine schnelle Videoidentifikation. In diese Richtung wird es sich für alle Anbieter in 2022 mehr entwickeln.