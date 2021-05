Online-Poker – ein Spieleklassiker wird zum Wachstumsmarkt

Die Poker-Geschichte ist ebenso alt wie faszinierend, zumal es gleichermaßen Ganoven- wie Gentleman-Spiel war, und aus Mafiafilmen ähnlich bekannt ist wie als Unterhaltung verschiedener US-Präsidenten. Lange besaß Pokern zweifelhaften Ruf, das berüchtigte Pokerface, Bluffen und Schummeln schienen fester Bestandteil der Regeln, während es heutzutage kaum noch als Glücks- und vielmehr als schlaues Strategiespiel gewertet wird – bekannt auch durch internationale Pokerturniere, die anderen Sportereignissen im Image kaum nachstehen. Dazu kommt, dass das Kartenspiel einem immer breiteres und jüngeres Publikum anzieht – und zwar durch die Entwicklung im Internet. Dank Webseiten und Apps kann sich Online-Poker immer weiter entwickeln.

Das Wachstum von Online-Poker in den vergangenen Jahren ist beachtlich: Bereits 2016 betrug der Anteil am weltweiten Bruttospielertrag rund 40 Milliarden US-Dollar und etwa 6 Prozent, in Deutschland spielte Online-Poker im gleichen Jahr 124 Millionen Euro ein, ebenfalls rund 6 Prozent der Bruttospielerträge gesamt. Und das, obwohl das Glückspiel im Internet hier offiziell nicht legal war. Gespielt wurde trotzdem, bei durchweg seriösen Anbietern, die ihre Server in Ländern stehen haben, wo die Gesetzeslage schon lange liberaler ist.



Zu einem der erfolgreichsten Betreiber von Online-Angeboten online gehört die 888 Holding, gegründet 1997 mit Sitz in Gibraltar, wo Online-Poker offiziell erlaubt ist. 2005 ging das Unternehmen an den London Stock Exchange, und bis Ende 2019 konnte es rund 1.400 Mitarbeiter und einen Umsatz von über 560 Millionen US-Dollar im Jahr verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2020 verbuchte die 888 Holding allein einen Umsatzwachstum von knapp 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – nicht zuletzt aufgrund der veränderten globalen Lage und der allgemeinen Hinwendung zum Spielen im Internet und weg von traditionellen Casinos, die 2020 weitgehend geschlossen bleiben mussten.

Dabei nahm das Angebot für Poker Online ebenso zu wie das vieler andere Spiele, wie Slot-Maschinen, Roulette und Black Jack. Dabei besitzt jedoch gerade dieses Traditionsspiel einen ganz besonderen Reiz, zumal es eben mehr mit schlauen Strategien, psychologischem Geschick, Beobachtungsgabe und Gespür für den Spielverlauf gewonnen werden kann als mit Glück. Auch im Internet, auf den Browser-Plattformen wie auch in mobilen Apps, hat das große Attraktivität fürs Publikum. Statt gedankenlos an Slots zu drehen, verlangt Poker Übung. Auch wenn man sich nicht mit anderen Spielern gegenübersitzt, bieten Live-Streams echte Casino-Atmosphäre und die Player fühlen sich ins Spielgeschehen mit eingebunden.



Im Internet besonders weit verbreitet ist Texas Hold’em, eine Variante des Pokers, die zwar ganz leicht zu lernen ist, jedoch gut erlernt werden sein will, um wirklich zum Meister des Spiels zu werden. Online mit relativ geringen Einsätzen risikofrei zu zocken, ist dabei auch bei jüngeren Gamblern schwer beliebt – zumal dies eben nun von der Couch daheim oder auf dem Smartphone von jedem Ort aus möglich ist. Die Hemmschwelle neben erfahrenen Poker-Assen am Spieltisch einer illustren Spielbank Platz nehmen zu müssen, fällt damit weg. Die seriösen Anbieter haben zudem weder Geld noch Mühen gescheut, das Spielerlebnis so sicher wie möglich zu machen. Gerade aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen finanziellen Transaktionen im Internet, und besonders im Glückspiel, oft skeptisch gegenüberstanden, bemühten sich die Betreiber dieser Casinos umso mehr um die neuste Technologie in Sachen verschlüsselte Datenübertragung, Datenschutz und bequeme, risikofreie Zahlungsmöglichkeiten.

Blieb bisher noch die rechtliche Frage. Denn wenngleich es praktisch kaum nachvollziehbar war, wo die Server standen, auf denen sich deutsche Spieler einloggten – legal war dies bisher nicht, mit einigen Ausnahmen in Schleswig-Holstein, wo man seit mehreren Jahren einen Sonderweg verfolgte und bereits lizenzierten Internet-Casinos den Betrieb erlaubte. Doch auch der Staat konnte die Beliebtheit von Gambling-Online nicht mehr ignorieren, zumal die Einnahmen ins Ausland abflossen und Spiele wie Poker eben zunehmend beliebter wurden als staatliche Lotterien.

Ende Juli 2021 tritt nur der neue Staatsvertrag zur Regulierung von Online-Glückspiel in Kraft, zwar mit strengen Richtlinien zum Jugendschutz und Schutz vor Spielsucht, jedoch mit der Gelegenheit für die Betreiber ihr Geschäft offiziell nach Deutschland zu verlagern. Ein starkes Wachstum des lokalen Markts ist zu erwarten, und natürlich wird dabei auch das Angebot für Online-Poker rapide anwachsen, zumal das Spiel von seiner Faszination in mehr als 400 Jahren Geschichte nichts eingebüßt hat.

Die World Series of Poker ist auch Laien ein Begriff, wo Poker-Profis aus aller Welt zu Turnieren antreten. Der Gipfel der Veranstaltung ist alljährlich das $10.000-No-Limit-Hold’em-Main Event, mit 7.000 Spielern und über 70 Millionen Dollar an Preisgeldern. Die Rangliste des Turniers führt derzeit der Amerikaner Phil Hellmuth an, mit Gewinnen von insgesamt über 15 Millionen US-Dollar. Klar, dass dies so manchen Hobby-Pokerspieler ins Träumen versetzt.

Wenngleich es Wenige schaffen, Poker zum Beruf zu machen und ihren Lebensunterhalt mit Zocken zu verdienen, ist anzunehmen, dass die Popularität des ebenso komplexen wie spannenden Spiels weiter zunimmt, wenn es einem immer größeren Publikum zugängig gemacht wird. Schon Jugendliche lernen Pokern oft über Mini-Games innerhalb bekannter Videospiele wie Grand Theft Auto oder Red Dead Redemption, wo zwar kein echtes Geld gewonnen werden, jedoch die Faszination von Poker erlebt werden kann. Mit der neuen Gesetzeslage wird nun den Deutschen auch die letzte Hemmschwelle genommen nach Lust und Laune im Internet Texas Hold’em oder eine der vielen anderen Varianten von Poker zu spielen.



Die Ursprünge von Poker gehen Jahrhunderte zurück, von den ersten Varianten im 9. Jahrhundert in China, über Frankreich bis zu den Raddampfern in New Orleans im 16. Jahrhundert. Von dort ging es in die Casinos der Welt, von Las Vegas bis nach Asien, in die großen Spielhallen von Singapur und Macau. Es ist also nicht verwunderlich, dass das strategische, intelligente und kurzweilige Spiel nun auch das Internet erobert und seinen weltweiten Siegeszug fortsetzt.