Anleitung: Ton-Einstellungen beim Galaxy S6 ändern

Samsungs neues Flaggschiff, das neue Galaxy S6, bietet selbstverständlich jede Menge Ton-Einstellungen, die geändert und den eigenen Wünschen angepasst werden können. Beim Einrichten des Galaxy S6 spielen diese Toneinstellungen eine wichtige Rolle. Über sie lassen sich beim Samsung Galaxy S6 Klingeltöne einstellen, die Lautstärke von Signaltönen und Telefonaten ändern und der Vibrationsalarm einschalten. Wie das geht, haben wir hier zusammengefasst.

Samsung Galaxy S6: Klingelton ändern

Bei der ersten Inbetriebnahme ist werksseitig bereits ein Standard-Klingelton festgelegt. Da der den meisten Nutzern jedoch nicht zusagt oder zu langweilig ist, wird er häufig gleich zu Beginn der Nutzung geändert. So könnt ihr den Klingelton beim Galaxy S6 ändern: Ihr geht in das Menü und wählt dort die Einstellungen. Darunter findet ihr den Punkt Töne und Benachrichtigungen und darunter wiederum Klingeltöne und Sounds. Unter dem Punkt Klingeltöne könnt ihr jetzt einen der vorinstallierten Klingeltöne als euren neuen Klingelton aussuchen. Wer einen eigenen Song auf dem Galaxy S6 als Klingelton verwenden möchte, der muss zunächst Musik auf das Gerät laden und kann dann einen der Songs auf dem gleichen Weg auswählen.

Nachrichtenton ändern beim Galaxy S6

Auf einem ähnlichen Weg könnt ihr auch den Signalton für Nachrichten beim Samsung Galaxy S6 ändern. Hierzu folgt ihr dem Menü wie oben beschrieben bis zum Punkt Klingeltöne und Sounds und wählt danach den Punkt Standardton für Benachrichtigungen. Darunter findet ihr eine Liste mit allen vorinstallierten Nachrichtentönen und könnt euch einen aussuchen.

Beim Galaxy S6 Vibrationsalarm einschalten

In manchen Situationen muss beim Smartphone der Klingelton ausgestellt werden, um nicht zu stören. In solchen Momenten kann jedoch der Vibrationsalarm praktisch sein. Mit ihm erhaltet ihr einen Hinweis darauf, dass eine neue Nachricht eingegangen ist oder gerade ein Anruf reinkommt. Unter den Einstellungen findet ihr den Punkt Töne und Benachrichtigungen und darunter den Menüpunkt Vibrationen. Mit Hilfe des Schiebereglers könnt ihr an dieser Stelle den Vibrationsalarm beim Galaxy S6 ein- und ausschalten.

Lautstärke beim Samsung Galaxy S6 ändern

Wenn ihr die Lautstärke des Klingeltons oder die Hörerlautstärke bei Telefonaten ändern möchtet, dann ist das beim Samsung Galaxy S6 ganz einfach über den Lautstärkeregler an der rechten Seite des Smartphones möglich. Die Klingeltonlautstärke könnt ihr darüber jederzeit einstellen. Wenn ihr die Hörerlautstärke bei Anrufen beim Galaxy S6 ändern wollt, dann macht ihr das während eines Telefonats über die Tasten.